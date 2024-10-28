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تواصل الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان بمغادرة الطائرة الإغاثية الخامسة عشرة

تواصل الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان بمغادرة الطائرة الإغاثية الخامسة عشرة
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واصَلَ الجسر الجوي الإغاثي السعودي، نقل المساعدات للشعب اللبناني الشقيق؛ حيث غادرت مطارَ الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرةُ الإغاثية الخامسة عشرة متوجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بمدينة بيروت، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات المملكة للشعب اللبناني الشقيق، وتحتوي على مواد إغاثية متنوعة تشتمل على مواد طبية وإيوائية، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأساسية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة العربية السعودية ممثلة في ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في مواجهة الأزمات والصعوبات التي تمر بها.

لبنان
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني

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