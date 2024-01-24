"الصحة" تطمئن المواطنين والمقيمين بشأن ما تردّد عن مرض قادم باسم "X" وتؤكّد: لا يستدعي القلق

ولفتت النظر إلى أن مثل هذا الخبر يتكرّر كل عام، وأن الصحة في ترقب دائم واستعداد تام للمجهول القادم.

وأوضحت "الصحة" أن ما تدعو له منظمة الصحة العالمية وما دعا إليه العلماء في العقود الماضية؛ يأتي لتحفيز الأنظمة الصحية والدول عمومًا لرفع قدراتها لرصد الأوبئة ومواجهتها، والتعامل معها بأقلّ قدر ممكن من الخسائر.