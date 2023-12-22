"السديس": ندوة الفتوى في الحرمين ستسهم في تكريس الوسطية والاعتدال

‏وقال: إن "موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، على إقامة هذه الندوة؛ تعكس عنايةَ الدولة بالفتوى في الحرمين، وأثرها المباشر على قاصدي الحرمين الشريفين، وعلى إثراء رحلتهم الإيمانية. ‏وبيَّن أهميةَ الفتوى في الإسلام، وضرورةَ تأهيل المفتين المؤصَّلين، المحيطين بأدلة الأحكام الشرعية والاستنباط وطرائقه، والقادرين على ربط الفروع بالأصول، وابتناء النوازل على القواعد والكليات، مع احتساب الأجر في إبلاغ أمور الدين، والنصيحة للمسلمين بمنهج الوسطية والاعتدال. ‏