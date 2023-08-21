سقط من مكان مرتفع فتعرض لنزيف شديد بالحوض.. إنقاذ شاب من إصابة بليغة بالقصيم

نجح فريق طبي في مستشفى محافظة عيون الجواء بمنطقة القصيم، في إنهاء معاناة شاب تعرض لإصابة بليغة ونزيف شديد في منطقة الحوض، وجرح بالصفن؛ نتيجة سقوطه من مكان مرتفع، في تدخل جراحي استغرق ساعتين.
وذكر تجمع القصيم الصحي، أن المريض تم نقله إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وتم إجراء معاينة سريرية حيث أكدت نتائج الفحوصات والتصوير بالأشعة، أن لديه نزيفًا شديدًا في منطقة الحوض مع وجود جرح عميق في الصفن.
وأوضح أن الفريق الطبي قرر سرعة تنويم المريض، والقيام بإجراء عملية جراحية له تكللت -ولله الحمد- بالنجاح؛ حيث تم خلال العملية إصلاح الضرر الذي تعرضت له منطقة الحوض بسبب السقوط.
وأكد أن الفريق الطبي نجح في وقف النزيف وعمل خياطة للجرح بعد إعادة ترميم المنطقة وإعادتها لوضعها الطبيعي، وبعد المتابعة الطبية بالقسم المختص وقسم المسالك البولية لاستكمال العلاج اللازم.
يُذكر أن مستشفى عيون الجواء أجرى 276 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م.