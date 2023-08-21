سقط من مكان مرتفع فتعرض لنزيف شديد بالحوض.. إنقاذ شاب من إصابة بليغة بالقصيم

وذكر تجمع القصيم الصحي، أن المريض تم نقله إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وتم إجراء معاينة سريرية حيث أكدت نتائج الفحوصات والتصوير بالأشعة، أن لديه نزيفًا شديدًا في منطقة الحوض مع وجود جرح عميق في الصفن.