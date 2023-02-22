توعية رقمية وميدانية.. خدمات "شؤون الحرمين" آخر 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة، توفير 130.000 لتر مطهرات وتوزيع 16.464 عبوة مياه زمزم، فيما استفاد من التوعية الرقمية 17 ألف شخص، و30511 مستفيداً بالإرشاد المكاني للغات.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم توفير 3000 لتر معطرات وتوفير 2300 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و30.100 لتراً لتعقيم الأسطح، و5200 لتر معقمات الأيدي. و2200 لتر للبايوكير.
وتابعت، أنه تمّ تقديم كتيبات ومطويات لـ 1450 مستفيداً، و2679 مستفيداً بخدمة تطويف، فيما استفاد 114.634 من التوعية الميدانية، وتوزيع 435 أسورة بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ 1423 مستفيداً.