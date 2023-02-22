توعية رقمية وميدانية.. خدمات "شؤون الحرمين" آخر 24 ساعة

وتابعت، أنه تمّ تقديم كتيبات ومطويات لـ 1450 مستفيداً، و2679 مستفيداً بخدمة تطويف، فيما استفاد 114.634 من التوعية الميدانية، وتوزيع 435 أسورة بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ 1423 مستفيداً.