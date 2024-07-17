دعمًا للمنتجات المحلية.. "البيئة" تدشن "موسم حصادها" في أسواق التجزئة بالرياض

يذكر أن أسواق الخضار والفواكه تنتعش بالمنتجات المحلية الموسمية، وتستمر الوزارة في تنفيذ الجولات الرقابية والتفتيشية في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، ومدى التزام أصحاب المنشآت التجارية بضوابط الصحة العامة، إلى جانب تشديد الرقابة والإشراف على الأنشطة المختلفة بالأسواق، ومنها اللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب، والأعلاف، والمسالخ وغيرها؛ وذلك وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية.