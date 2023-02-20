تطويف وتطهير وتوعية رقمية.. بالأرقام "أبرز خدمات الحرمين في 24 ساعة"

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس الأحد، موضحة تفاصيلها بالأرقام.
تفصيلاً، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجرافيك على حسابها على تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم السبت 28 /07/ 1444هـ، شملت استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ 32 ألف لتر، وتوزيع 900 كتيب ومطوية.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من التوعية الرقمية بلغ 13 ألف مستفيد، فيما بلغ المستفيدون من الإرشاد المكاني باللغات 22046، ومن برنامج التوعية الميداني 111206 مستفيداً، فيما قدّمت خدمة التطويف إلى 2441 مستفيداً.
وأضافت، أنه تم "ضخ 5200 لتر معقمات للأيدي، وتعقيم 17.500 ألف سجادة، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 2100 لتر، والتعقيم عبر الروبوتات بـ2300 لتر من المعقمات، وتعطير المسجد الحرام بـ2550 لتراً.
وتابعت: "بلغ عدد المستفيدين من الأساور بمعصم اليد للزائر الصغير 395 مستفيداً، ووصل عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية إلى 1084 مستفيداً".