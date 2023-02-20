تطويف وتطهير وتوعية رقمية.. بالأرقام "أبرز خدمات الحرمين في 24 ساعة"

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من التوعية الرقمية بلغ 13 ألف مستفيد، فيما بلغ المستفيدون من الإرشاد المكاني باللغات 22046، ومن برنامج التوعية الميداني 111206 مستفيداً، فيما قدّمت خدمة التطويف إلى 2441 مستفيداً.