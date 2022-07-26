"العثيم للاستثمار" توقع اتفاقية تعاون مع "كن العالمية الرياضية" لافتتاح أول نادٍ رياضي بالعثيم مول بعنيزة

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "كن العالمية الرياضية"؛ لافتتاح أول نادٍ رياضي من سلسلة نوادي (بي - ات) B-IT بالعثيم مول عنيزة، والذي يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات الرياضية واللياقة البدنية والصحية، وذلك في إطار التشجيع على أسلوب حياة صحي لزوار وعملاء المول.
وبموجب الاتفاقية، سيقدم (B-IT) أفضل برامج اللياقة البدينة وتقنيات التمارين الرياضية مع توفير أحدث معدات التدريب تحت إشراف نخبة من المدربين والمختصين؛ لضمان تقديم أرقى الخدمات.
ويتميز النادي بتقديم العديد من العروض والخصومات عبر برامج متنوعة ومزايا خاصة للأعضاء مع إتاحة خيارات مناسبة لتلبية الطلبات والاهتمام المتزايد على الخدمات الرياضية.
ويأتي توقيع الاتفاقية مع شركة كن العالمية لتشغيل أول نادي رياضي من سلسلة (B-IT) في إطار تنوع وتكامل الخدمات التي يقدمها العثيم مول عنيزة لزواره.
يُذكر أن العثيم مول- عنيزة هو أحد مجمعات شركة عبدالله العثيم للاستثمار من أكبر المجمعات التجارية في مدينة عنيزة، ويعد إضافة مهمة لمنظومة المشاريع التنموية لإسهامه في دعم النشاط التجاري والسياحي كحاضنة مهمة لتنظيم المهرجانات والفعاليات بالمدينة.