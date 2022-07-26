"العثيم للاستثمار" توقع اتفاقية تعاون مع "كن العالمية الرياضية" لافتتاح أول نادٍ رياضي بالعثيم مول بعنيزة

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "كن العالمية الرياضية"؛ لافتتاح أول نادٍ رياضي من سلسلة نوادي (بي - ات) B-IT بالعثيم مول عنيزة، والذي يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات الرياضية واللياقة البدنية والصحية، وذلك في إطار التشجيع على أسلوب حياة صحي لزوار وعملاء المول.