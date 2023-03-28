17 مشروعاً للطاقة المتجدّدة.. إنجازات القطاع بعد عامين من إطلاق ولي العهد مبادرة "السعودية الخضراء"

كشفت وزارة الطاقة، اليوم، عن جانب من الإنجازات التي حقّقها قطاع الطاقة بعد عامين من إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مبادرة السعودية الخضراء.
وأوضحت الوزارة، في إنفوجرافيك نشرته اليوم، أنه منذ تدشين مبادرة السعودية الخضراء تمّ إطلاق 17 مشروعاً جديداً للطاقة المتجدّدة بقدرة 13.76 جيجا واط؛ لإزالة نحو 23.1 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وأضافت أنه تم كذلك إطلاق أكبر مجمع في العالم لإنتاج الهيدروجين النظيف، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنوياً بحلول عام 2026، وإطلاق المرحلة الأولى لأكبر مركز إقليمي لالتقاط ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة استيعابية تبلغ 9 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2027، وبطاقة قصوى تصل إلى 44 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035.