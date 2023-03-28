17 مشروعاً للطاقة المتجدّدة.. إنجازات القطاع بعد عامين من إطلاق ولي العهد مبادرة "السعودية الخضراء"

وأضافت أنه تم كذلك إطلاق أكبر مجمع في العالم لإنتاج الهيدروجين النظيف، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنوياً بحلول عام 2026، وإطلاق المرحلة الأولى لأكبر مركز إقليمي لالتقاط ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة استيعابية تبلغ 9 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2027، وبطاقة قصوى تصل إلى 44 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035.