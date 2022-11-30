بعد تراخيص المياه.. "السليمان": قطاع خدمات المياه سيشهد نقلة نوعية

"منظم المياه" يُصدر التراخيص ويتابع مؤشرات الأداء

وفي مقاله "تراخيص المياه.. أمن الإمدادات وحقوق المستفيدين!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "ينتظر أن يشهد قطاع خدمات المياه نقلة نوعية من خلال معايير تراخيص تقديم الخدمة التي أقرها (منظم المياه) لتنظيم القطاع والعمل على رفع جودة تقديم خدمات المياه! مدير إدارة التراخيص ومراقبة الالتزام بمنظم المياه أكد أن "منظم المياه" هو الجهة المخولة لإصدار التراخيص لمقدمي خدمات المياه ووضع منهجيات لمراقبة أداء المرخص لهم، مثل الشركة السعودية لشراكات المياه وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة نقل وتقنيات المياه وشركة مرافق وبعض شركات القطاع الخاص، من خلال العديد من المؤشرات التي تغطي سلاسل الإمدادات وأهمها ضمان جودة المياه وكفاءة الاستخدام، حيث وضع المنظم 92 مؤشراً لأداء مقدمي خدمات إنتاج ونقل وتوزيع ومعالجة المياه، وتتم متابعة هذه المؤشرات من خلال دليل مختص يتم تطويره وتحديثه باستمرار؛ ليوضح الآلية والإجراءات والمستهدفات المرجوة، ويحقق تطبيق معايير الجودة!