مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنهي معاناة عشرينية أصيبت بمرض نادر جداً في قناة فالوب

مفيداً بأنه تم استئصال الكيس المائي وإرجاع الأنبوب إلى وضعه الطبيعي مع المحافظة عليه، حتى تتمكن "الفتاة" من الحمل والإنجاب مستقبلاً، مؤكداً على أن خطورة العملية تكمن في وجود العديد من الأوعية الدموية الدقيقة في هذه المنطقة المغذية للأنبوب ، وأيضاً ترقق الأنسجة في هذه الحالات.