لخفض الحرارة على الحجاج.. طلاء لتبريد المنطقة المحيطة بمسجد نمرة

وأكّد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق عبدالعزيز العتيبي؛ في تصريح لـ "واس"، أن تطبيق تقنية تخفيض درجة حرارة الأسطح الأسفلتية، بوساطة انعكاس أشعة الشمس، يأتي بالشراكة مع عدد من الجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج، بهدف الإسهام في تخفيف درجات الحرارة، حيث كانت العام الماضي التجربة ضمن مناطق محدّدة، وذلك في طرق المشاة المؤدية لرمي الجمرات بالمشاعر المقدّسة التي ترتفع فيها درجات الحرارة، ونجحت التجربة في خفض درجة الحرارة من 12 إلى 15 درجة مئوية، حيث تم هذا العام توسع التجربة لتغطي المنطقة المحيطة بمسجد نمرة بحول 25 ألف متر مربع.