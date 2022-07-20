صفقات مليونية استعدادًا للنسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

يستعد ملاك الإبل للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، عبر عقد الصفقات المليونية لضم أهم الفرديات في أسواق الإبل.
يأتي ذلك لتعزيز فرص منقياتهم لحصد المراكز الأولى، خصوصًا بعد نجاح كبير وحماس منقطع النظير شهدته النسخة السابقة.
وكذا خطوة نادي الإبل الناجحة بإدخال شوط الشداد الذي ساهم في رفع التنافس والإثارة حتى آخر يوم من المهرجان، ورفع القيمة السوقية للإبل التي سجلت أرقامًا قياسية، ومن أهمها التي تعد الأكبر على الإطلاق إيجار فرديات بمبلغ 20 مليون ريال لمدة يوم واحد.
وفي هذا الإطار أبرمت أمس الثلاثاء أهم صفقة شهدتها أسواق الإبل في المملكة والخليج خلال هذا العام، بعد شراء مالك الإبل الكويتي بدر بن ضمنه المطيري، 15 فردية صفراء من مالك الإبل جميل الجعيد، بمبلغ كبير جدًّا رفعت من القيمة السوقية للإبل والصفر على وجه الخصوص، في إطار التحضيرات للمشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، والذي ينطلق شهر ديسمبر القادم بالصياهد.
وتختلف الاستعدادات لدى ملاك الإبل؛ فلكل سياسته الخاصة التي ينتهجها، ما بين ملاك يعلنون قيمة مشترياتهم من الإبل، وآخرين يحرصون على سرية صفقاتهم لإحداث المفاجأة.
ويحرص البعض من ملاك الإبل على تعويض إخفاقهم في المشاركة بالنسخة الماضية بتعديل خططهم وسياساتهم التكتيكية ودعم فرقهم الاستشارية المشرفة على المنقيات بخبراء، مع الاستعانة بأسماء جديدة تملك الخبرة والإنجازات؛ حيث يقدم لها المال الوفير للنهوض بالمشاركة في قادم المنافسات.
ويجد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الدعم والرعاية من مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل، حتى ظهر بمكانة عالية وتنظيم جيد مع مشاركة أفضل سلالات الإبل في العالم، لتصبح الصياهد مقر المهرجان محط أنظار العالم والمهتمين بالإبل، ويقصدها الزوار من كل مكان لمشاهدة منافسات عروض أجمل الإبل على الإطلاق.