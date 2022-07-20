صفقات مليونية استعدادًا للنسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وفي هذا الإطار أبرمت أمس الثلاثاء أهم صفقة شهدتها أسواق الإبل في المملكة والخليج خلال هذا العام، بعد شراء مالك الإبل الكويتي بدر بن ضمنه المطيري، 15 فردية صفراء من مالك الإبل جميل الجعيد، بمبلغ كبير جدًّا رفعت من القيمة السوقية للإبل والصفر على وجه الخصوص، في إطار التحضيرات للمشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، والذي ينطلق شهر ديسمبر القادم بالصياهد.