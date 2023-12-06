انخفاض طفيف في درجات الحرارة وأمطار تشمل بعض المناطق الأربعاء

وتنشأ في ساعات مبكرة من نهار يوم الأربعاء حالة من عدم الاستقرار الجوي؛ بحيث تهطل زخات من الأمطار في بعض المناطق تشمل شمال منطقة الجوف وأجزاء من المناطق الغربية، تكون مصحوبة أحيانًا بحدوث الرعد، كما يتوقع أن تستمر فرص الأمطار على فترات في بعض المناطق حتى ساعات المساء الأولى.