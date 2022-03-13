محليات

546 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا.. والداخلية: واصلوا الالتزام

خلال أسبوع.. والعدد الأكبر في الرياض 155 ومكة المكرّمة بـ 120
546 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا.. والداخلية: واصلوا الالتزام
واس
واس

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19"، (546) مخالفة، وذلك للفترة من 3 / 8 / 1443هـ حتى 9 / 8 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (155) مخالفة، ومنطقة مكة المكرّمة بـ (120)، ومنطقة المدينة المنوّرة بـ (83)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (54)، ومنطقة جازان بـ (20)، ومنطقة الباحة بـ (8) مخالفات، ومنطقة نجران بـ (7)، ثم منطقة عسير بـ (2)، ومنطقة تبوك بـ (1)، ومنطقة القصيم بـ (0)، ومنطقة حائل بـ (96)، ومنطقة الجوف بـ (0)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (0).

وشدّدت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

فيروس كورونا الجديد
وزارة الداخلية
الإجراءات الاحترازية

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