546 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا.. والداخلية: واصلوا الالتزام

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (155) مخالفة، ومنطقة مكة المكرّمة بـ (120)، ومنطقة المدينة المنوّرة بـ (83)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (54)، ومنطقة جازان بـ (20)، ومنطقة الباحة بـ (8) مخالفات، ومنطقة نجران بـ (7)، ثم منطقة عسير بـ (2)، ومنطقة تبوك بـ (1)، ومنطقة القصيم بـ (0)، ومنطقة حائل بـ (96)، ومنطقة الجوف بـ (0)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (0).