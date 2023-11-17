نادي الصقور السعودي يتوج الفائزين بشوط (قرموشة جير فرخ) في سباق الملواح

وعقب السباق، كرّم نادي الصقور السعودي الفائزين في هذا الشوط، حيث حصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف ريال، والثاني على 15 ألف ريال، والثالث على 10 آلاف ريال، وثمانية آلاف ريال لصاحب المركز الرابع، وخمسة آلاف ريال للفائز بالمركز الخامس.