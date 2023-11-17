نادي الصقور السعودي يتوج الفائزين بشوط (قرموشة جير فرخ) في سباق الملواح

أقيمت، اليوم، منافسات اليوم الخامس لسباق الملواح الذي ينظمه نادي الصقور السعودي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بمقر النادي بملهم شمال الرياض، بجوائز إجمالية تبلغ 378 ألف ريال.
وخُصصت منافسات اليوم لفئة (قرموشة جير فرخ)، وشهدت مشاركة 43 متنافساً، حيث حقق الصقار ارميزان بن عبدالله الدوسري المركز الأول، وماجد بن معجب الدوسري المركز الثاني، فيما جاء فهد بن محمد برغش المنصوري في المركز الثالث، وحل ثقل بن هجرس الدوسري في المركز الرابع، وجاء هاني بن عبدالهادي المطيري في المركز الخامس.
وعقب السباق، كرّم نادي الصقور السعودي الفائزين في هذا الشوط، حيث حصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف ريال، والثاني على 15 ألف ريال، والثالث على 10 آلاف ريال، وثمانية آلاف ريال لصاحب المركز الرابع، وخمسة آلاف ريال للفائز بالمركز الخامس.
ويختتم سباق الملواح غداً السبت من خلال فئة (جير بيور فرخ)، ويجري سباق الملواح في ميدان دعو مسافة 200 متر، ويحصل الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى على جوائز مالية يبلغ مجموعها 63 ألف ريال لكل شوط.
وينظم نادي الصقور السعودي سباق الملواح بهدف تجديد إرث الصقور ورفع الوعي به وتأصيله، من خلال الأنشطة المتعلقة بهوايته، وتمكين الصقارين من ممارسة هوايتهم، لاسيما الشباب، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في هذه الهواية، ويأتي السباق تمهيداً لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته السادسة في الفترة من 28 نوفمبر - 14 ديسمبر المقبل، كأكبر تجمع للصقور في العالم، وبمشاركة صقارين سعوديين ودوليين يتنافسون للظفر بجوائز مالية ولقب كؤوس الملك عبدالعزيز.