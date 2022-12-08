انطلاق المراكز الإعلامية لقمم الرياض المصاحبة لزيارة الرئيس الصيني للمملكة

كما تقدّم المراكز الإعلامية للإعلاميين المشاركين في تغطية القمم، خدمات الأقمار الصناعية للقنوات الفضائية، والإنترنت المفتوح، والبثّ المباشر، إلى جانب 5 استوديوهات مجهزة بالكامل لنقل الحدث مباشرة، والأماكن المخصصة لإجراء المقابلات، والضيافة.