مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة شاب استمرت لأعوام مع جرح والتهاب مزمنين بالورك

وتابع د.الهبر، أن المريض وصل إلى طوارئ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر في حالة خطرة، وأدخل مباشرةً إلى وحدة العناية المركزة، إذ أولى الفريق الطبي بالوحدة الأهمية للسيطرة على التهاب الدم، وإنعاش القلب، ونجحت الجهود وتم التحكم في الالتهاب، وتبعًا لذلك استقرت حالته، وهو ما سمح بالانتقال إلى الجزء الثاني من الخطة العلاجية. حيث أخضعه الفريق الطبي الذي شارك فيه د. زياد الحاج استشاري جراحة العظام والمفاصل، لعملية تنظيف عميق لكل الأنسجة الملتهبة بما فيها العظام، ومن ثم قام الفريق الطبي بإغلاق الجرح الكبير في الورك، بعدها نُقل المريض إلى غرفة العزل، حيث تلقى علاجات مضادة للالتهاب مع عناية خاصة من فرق التمريض والعلاج الطبيعي وكذلك التغذية الطبية، إضافة إلى فريق متخصص في العناية بالجروح.