صاحب "استديو السيارة" يكشف لـ"سبق" كواليس "صباح الخير من قرية بداله الحبيبة".. وهنا طاقم العمل

تصوير: محمد الهذلي
لم تخلُ فكرة "استديو السيارة" -من تقديم الشاب توفيق المسعودي- من الطرافة والفكاهة، وبإمكانيات بسيطة استطاع أن يوصل رسالته في الحِكَم والأمثال لتلقى رواجًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماع.
"سبق" زارت "المسعودي" في مقر إقامته بقرية "بداله" الواقعة في الشمال الشرقي لمكة المكرمة؛ حيث كشف عن تفاصيل فكرة برنامجه الذي أسماه بـ(صباح الخير من قرية بداله الحبيبة)، وعن طاقم العمل الذي يقف خلف تلك المقاطع المتداولة.
ويتوزع طاقم العمل المكون من خمسة أشخاص بين مصور وممنتج وقائد للسيارة وتارةً للقيام بمهمة إغلاق وفتح الباب للانتقال من فقرة إلى فقرة، إلى جانب الشخص المسؤول عن الديكور، وهم من أبناء عمومته وأقربائه بالدرجة الأولى.
وتحدّث عن أمنيته بالالتحاق بإحدى القنوات التلفزيونية لصقل موهبته في الإلقاء والتقديم؛ فضلًا عن موهبته في محاكاة الأصوات مثل صوت إعلان رحلات الطيران وصوت قوقل ماب وغيرها.
وأكد "المسعودي" أن اختياره للحِكَم والأمثال بالطريقة الفكاهية؛ جاء من باب إيصال تلك الحكم إلى المتلقي في قالب فكاهي بعيدًا عن الرسميات.