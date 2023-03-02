صاحب "استديو السيارة" يكشف لـ"سبق" كواليس "صباح الخير من قرية بداله الحبيبة".. وهنا طاقم العمل

ويتوزع طاقم العمل المكون من خمسة أشخاص بين مصور وممنتج وقائد للسيارة وتارةً للقيام بمهمة إغلاق وفتح الباب للانتقال من فقرة إلى فقرة، إلى جانب الشخص المسؤول عن الديكور، وهم من أبناء عمومته وأقربائه بالدرجة الأولى.