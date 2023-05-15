"استشاري قلب": الغالبية العظمى لحالات موت الفجأة سببها جلطة القلب.. ويؤكد: أغلبها ليست وراثية

وأشار الدكتور النمر إلى أنه ‏على وجه العموم بعد جلطة الدماغ لا بد من الاستمرار على الأسبرين ودواء الكولسترول باقي العمر، مضيفًا: "يجب ألا يهمل تناول علاج الكولسترول، وبخاصة في فئتين: لدى من أُصيب بجلطة سابقة في القلب أو الدماغ، ومن يعاني مرض الضغط؛ لأن ارتفاع الكولسترول يصبح أشد تأثيرًا في هاتين الفئتين".