قهوة وشواء وخيام.. "سوق مستلزمات الكشتات والرحلات البرية" ينتعش بجدة

وخلال جولة على محالّ بيع مستلزمات الرحلات، جرى رصد حركة نشطة من أهالي محافظة جدة لاختيار المستلزمات والمعدات الخاصة بالرحلات والتخييم البري؛ حيث أكد مالك أحد متاجر لوازم وأدوات الرحلات وهو محمد الجعيد، أن الإقبال مرضٍ جدًّا في الموسم الحالي، الذي بدأ مبكرًا هذا العام، خاصة على السواتر والجلسات الأرضية الخارجية، ولوازم التخييم والرحلات المؤقتة، مثل الكراسي البرية والبحرية، والحقائب المجهزة بلوازم الرحلات؛ وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".