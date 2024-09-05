"العتيبي": 3 خطوات للتأكد من تطبيق "كود الطرق السعودي" بأفضل المعايير

أوضح المتحدث باسم هيئة الطرق عبدالعزيز العتيبي: وضعت 3 خطوات للتأكد من تطبيق "كود الطرق السعودي" بأفضل المعايير والذي سيطبق على كافة شبكة الطرق سواء داخل النطاق العمراني أو خارج النطاق العمراني.
وأضاف: المرحلة الأولى تستمر حتى نهاية 2024 وهي مرحلة إرشادية ويتم تفعيل العديد من غرف العمل لزيادة مستوى الوعي.
وأردف: المرحلة الثانية هي إلزام كافة الجهات الحكومية بالتنفيذ من يناير 2025، والمرحلة الثالثة والأخيرة ستشمل جميع الشركات المنفذة للطرق أو المالكة للأصول ولديها شبكة الطرق.
يُذكر أن كود الطرق السعودي يسهم في توحيد كل المعايير للجهات المنفذة للطرق، من خلال وضع مرجع فني يمكّن الجهات من الوصول لجميع المعلومات اللازمة لتصميم وتخطيط وإنشاء وصيانة شبكة الطرق.