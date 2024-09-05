"العتيبي": 3 خطوات للتأكد من تطبيق "كود الطرق السعودي" بأفضل المعايير

يُذكر أن كود الطرق السعودي يسهم في توحيد كل المعايير للجهات المنفذة للطرق، من خلال وضع مرجع فني يمكّن الجهات من الوصول لجميع المعلومات اللازمة لتصميم وتخطيط وإنشاء وصيانة شبكة الطرق.