35 ْمئوية.. مكة المكرّمة وينبع تسجّلان أعلى درجة حرارة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وينبع أعلى درجة حرارة 35 ْمئوية، فيما سجّلت السودة 4 درجات فقط.