درجات الحرارة الأعلى والأدنى بالمملكة خلال الساعات المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الصمان وحفر الباطن ورفحاء 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.