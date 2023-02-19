شاهد.. "البيئة" تردم بئرين مكشوفتين مجهولتي الملكية بـ"بحرة مكة"

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، بمشاركة الجهات المختصة بوزارة الداخلية والدفاع المدني والأمانة والشؤون الصحية، في ردم بئرين مكشوفتين وغير معروف أصحابها ببحرة؛ لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية؛ حيث كانتا تشكلان خطورة على المارة.
وأوضح مدير إدارة المياه بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي، أنه تم معالجة عدة بلاغات عن بئر ارتوازية مكشوفة ببحرة وتحديدًا في حدا، وبئر أخرى مكشوفة، وتم معالجتهما بالردم وإزالة الخطورة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات "911" والوزارة؛ حيث أتاحت نظامَ "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/
ودعا "الخليف" المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.