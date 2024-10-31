بعد توقيع العقد.. مكالمة تخطف فرحة أسرة بشقتها في "جازان".. ومناشدات لـ"الإسكان" بالحل

وابتدأت فصول القصة -كما رواها المواطن محمد حسين لـ"سبق"- قبل نحو شهر عندما قام "الصندوق العقاري" مفوضاً عن وزارة البلديات والإسكان بتوزيع عدد كبير من الشقق في محافظة العارضة ضمن مشروع ضخم يعتبر من أكبر مشاريع المنطقة، موضحاً أنه وبعد استلام الشقة وتوقيع العقد النهائي "عقد انتفاع منته بالتمليك"، اطلعت "سبق" على نسخ منه، بقسط شهري 430 ريالاً، تلقى اتصالاً مفاجئ بعد نحو أسبوعين يفيد بضرورة مراجعة فرع الوزارة في "جازان".