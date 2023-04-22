الممطرة الـ16 تتواصل ثاني أيام العيد.. "الحصيني": غزيرة بمناطق وفرصة للسيول

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر" أن الحالة تستمر "في ثاني أيام عيد الفطر على أجزاء متفرقة من مناطق: (مكة، والمدينة، والرياض، والباحة، وعسير، ونجران، وحائل، والقصيم، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، ونجران، وشمال الشرقية) من المملكة، بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد".