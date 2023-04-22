الممطرة الـ16 تتواصل ثاني أيام العيد.. "الحصيني": غزيرة بمناطق وفرصة للسيول

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن الحالة الممطرة السادسة عشرة مستمرة اليوم السبت؛ بحسب ما تشير إليه نماذج الطقس المتوقع.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر" أن الحالة تستمر "في ثاني أيام عيد الفطر على أجزاء متفرقة من مناطق: (مكة، والمدينة، والرياض، والباحة، وعسير، ونجران، وحائل، والقصيم، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، ونجران، وشمال الشرقية) من المملكة، بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد".
وبيّن أن الحالة "قد تكون غزيرة على محافظات جنوب منطقة الرياض، وأجزاء من مناطق الباحة، وعسير، وجازان، مع فرصة سيول على أجزاء منها تُسبَق برياح نشطة -إلا أن يصرفها الله- تمتد إلى اليمن وعمان، والتغيير وارد لأنها توقعات والله أعلم".