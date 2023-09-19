طرح لائحة جباية الزكاة على "استطلاع" لأخذ مرئيات قطاع الأعمال والعموم

ودعت هيئة الزكاة العموم للاطلاع والمشاركة بالآراء حول مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة المتاح عبر منصة استطلاع وذلك حتى تاريخ 17 أكتوبر 2023م، كما تتيح الهيئة للمكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات التواصل مع الهيئة عبر عدة قنوات مثل الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة X (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة zatca.gov.sa.