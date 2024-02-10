"الأحمدي": نتتبع ونعالج الظواهر السلبية مثل الافتراش والنوم بالمسجد النبوي

أكد مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية وتحسين الصورة البصرية بالمسجد النبوي عبدالرحمن الأحمدي، أن دور الإدارة يتمحور حول تتبع الظواهر السلبية التي تحدث في المسجد بين الحين والآخر مثل الافتراش وعبث الأطفال والنوم والوقوف على المداخل الرئيسية بعد الصلاة مباشرة، ويتم التعامل معها بالمتابعة الميدانية ومعالجتها فورًا.