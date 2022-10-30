المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية

وجدّدت المملكة رفضها التام لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب أينما كان، كما عبّرت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب الصومال، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، والأمن والاستقرار للصومال وشعبها الشقيق.