"شؤون الحرمين" توزع أكثر من 100 ألف كمامة يوميًا ضمن برنامج "وقايتك كمامتك"
وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية في الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية أكثر من 100 ألف كمامة.
وأوضح مدير الوقاية والرعاية الصحية حسن السويهري، أن البرنامج يهدف إلى تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء عباداتهم في أجواء صحية وتمنع تناقل العدوى، مشيرًا إلى أن الرئاسة توزع أكثر من 100 ألف كمامة يوميًا على ضيوف بيت الله الحرام، وذلك ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها الرئاسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصديه.
وأضاف: أنه ومن خلال برنامج "وقايتك.. كمامتك" لموسمه الثالث الذي يهدف لرفع مستوى الوعي لدى قاصدي بيت الله الحرام وأهمية الالتزام بالإجراءات الصحية ولبس الكمامة، تم تخصيص فريق عمل يقوم بتوزيع الكمامات داخل المسجد الحرام، عبر عدد من الفرق الميدانية و(الكونترات) الموجودة داخل المسجد الحرام.