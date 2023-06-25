"شؤون الحرمين" توزع أكثر من 100 ألف كمامة يوميًا ضمن برنامج "وقايتك كمامتك"

وأوضح مدير الوقاية والرعاية الصحية حسن السويهري، أن البرنامج يهدف إلى تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء عباداتهم في أجواء صحية وتمنع تناقل العدوى، مشيرًا إلى أن الرئاسة توزع أكثر من 100 ألف كمامة يوميًا على ضيوف بيت الله الحرام، وذلك ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها الرئاسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصديه.