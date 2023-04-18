لاستقبال الزوار في العيد.. أمانة جازان تهيئ 209 حدائق و14 واجهة بحرية و96 ممشى

هيأت أمانة منطقة جازان أكثر من 209 حدائق، و14 واجهة بحرية، و198 ملعباً رياضياً، و96 ممشى متنفساً عاماً لاستقبال الزوار من أهالي جازان وخارجها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، شملت الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وحدائق الأحياء.

وتفصيلاً، أنجزت الفرق الميدانية عمل صيانة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وتسميد وقص النجيلة وإزالة الحشائش الضارة وصيانة ألعاب الأطفال ووسائل السلامة والمماشي الرياضية وشبكات الري وأعمدة الإنارة والإنارات التجميلية والجلسات العائلية والمظلات ودورات المياه العامة ومواقف السيارات والكراسي مما يعزز سلامتها ويضمن استمرار أدائها الأمثل إضافة لمضاعفة فرق العمل والصيانة وفرق الطوارئ.

ووجه أمين منطقة جازان يحيى الغزواني بتكثيف الجهود مبيناً أن الأمانة والبلديات المرتبطة بها تسخّر جميع كوادرها وإمكاناتها؛ لرفع مستوى الخدمات للمواطنين والمقيمين، وشدد على ضرورة المعالجة الفورية للتشوهات البصرية والقضاء عليها وتحسين المشهد الحضري بما يحقق سلامة وراحة الزوار.

خصصت الأمانة فرقاً ميدانية مدعومة بالآليات لأعمال الرقابة البلدية على البسطات العشوائية والمحال التجارية وفرقاً للنظافة وأخرى للصيانة تعمل على متابعة المواقع ذات الارتياد العالي والمتنزهات والحدائق ومعالجة الملاحظات بشكل فوري لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.