أمير القصيم: يوم التأسيس نستلهم منه جيلاً بعد جيل عُمق الوفاء والوحدة الوطنية

رفع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، باسمه، ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بذكرى يوم التأسيس.
ووصف أمير القصيم هذه المناسبة الوطنية بأنها تمثل اعتزازاً بالجذور التاريخية الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- حتى وقتنا الحاضر، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار.
وقال أمير القصيم: يوم التأسيس يوم تاريخي نستلهم منه جيلاً بعد جيل عُمق الوفاء والوحدة الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية، واستمر هذا التلاحم عنواناً بارزاً لعلاقة الشعب بقيادته.
وسأل سموه، المولى -عزَّ وجلَّ- أن يديم على المملكة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء.