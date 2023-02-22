أمير القصيم: يوم التأسيس نستلهم منه جيلاً بعد جيل عُمق الوفاء والوحدة الوطنية

ووصف أمير القصيم هذه المناسبة الوطنية بأنها تمثل اعتزازاً بالجذور التاريخية الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- حتى وقتنا الحاضر، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار.