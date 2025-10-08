مناشدة بتحقيق العدالة بعد إعارة "معلم وزوجته" إلى جامعة شقراء رغم وفرة المؤهلين

وتعود التفاصيل إلى قيام الجامعة، بطلب من إحدى إدارات التعليم، بإعارة معلم متخصص في اللغة العربية، يحمل شهادة ماجستير في الموارد البشرية، وزوجته التي تعمل "مساعد معلم" وتحمل "دبلوم كلية متوسطة" في الدراسات الإسلامية، إلى جانب "بكالوريوس انتساب" و"ماجستير" غير معتمدين من وزارة التعليم، وذلك للعمل في الجامعة بنظام الإعارة.