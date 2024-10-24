"يلو" تتفاعل مع شهر الوقاية من سرطان الثدي بخصومات وفعاليات في الدوري

تفاعلت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" مع شهر التوعية بالوقاية من سرطان الثدي، وذلك خلال مباريات الجولة السابعة من دوري "يلو" بتوزيع هدايا تتضمن عبارات توعوية بهوية شهر الوقاية من سرطان الثدي، وتأتي هذه المشاركة التفاعلية ضمن جهود الشركة في الاستفادة من رعايتها لدوري "يلو" أحد أهم المسابقات الرياضية في المملكة، كما قامت بتقديم خصم خاص للسيدات في مطلع هذا الشهر، بالإضافة لتقديم هدايا في كافة فروع "يلو" للسيدات تتضمن الحث على ضرورة الفحص المبكر للوقاية من هذا الداء، وذلك ضمن التزام "يلو" بالتفاعل بإيجابية مع مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية في شتى المجالات الطبية والثقافية والذي تندرج ضمن رسالة المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها "يلو" تجاه المجتمع.