"يلو" تتفاعل مع شهر الوقاية من سرطان الثدي بخصومات وفعاليات في الدوري

تفاعلت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" مع شهر التوعية بالوقاية من سرطان الثدي، وذلك خلال مباريات الجولة السابعة من دوري "يلو" بتوزيع هدايا تتضمن عبارات توعوية بهوية شهر الوقاية من سرطان الثدي، وتأتي هذه المشاركة التفاعلية ضمن جهود الشركة في الاستفادة من رعايتها لدوري "يلو" أحد أهم المسابقات الرياضية في المملكة، كما قامت بتقديم خصم خاص للسيدات في مطلع هذا الشهر، بالإضافة لتقديم هدايا في كافة فروع "يلو" للسيدات تتضمن الحث على ضرورة الفحص المبكر للوقاية من هذا الداء، وذلك ضمن التزام "يلو" بالتفاعل بإيجابية مع مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية في شتى المجالات الطبية والثقافية والذي تندرج ضمن رسالة المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها "يلو" تجاه المجتمع.
وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران بالجهود المشكورة التي تقوم بها وزارة الصحة في التوعية بهذا الداء الذي يمكن الشفاء منه وتقليل أضراره من خلال الكشف المبكر، مؤكداً بأن "يلو" من منطلق رسالتها الاجتماعية تحرص على المشاركة بفعالية في دعم هذه الجهود، مستفيدة من رعايتها لمسابقة مميزة مثل دوري "يلو" الذي يحظى بمتابعة متزايدة في ظل ارتفاع قوة المنافسة والإثارة في مبارياته، وأيضاً فروع الشركة وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرعاً تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، حيث تمتد خبرة "يلو" لأكثر من 20 عاماً في مجالها، وتوفر مفهوماً يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجاتهم ورغباتهم، وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.