كاتب سعودي للإدارة الأمريكية: لسنا شماعة تعلقون عليها فشل سياساتكم

قرارات أوبك+ اقتصادية لا تتم إلا بإجماع

وفي مقاله "عفوًا سيدي.. لسنا شماعة!" بصحيفة "الرياض"، يقول العبيد: "أقرّ تحالف أوبك+ تخفيض الإنتاج بمليوني برميل يوميًّا، كأكبر تخفيض منذ عامين، ومن المعروف أن هذه القرارات لا تتم إلا بإجماع 23 دولة هي أعضاء التحالف، وعادةً لا تتخذ أوبك+ أي قرار إلا بعد دراسة مستفيضة لأحوال الاقتصاد العالمي، والذي يرى المحلّلون أنها إحدى أصدق القراءات لمستقبل الاقتصاد؛ حيث يتوقّع أن يتباطَأ النموّ في عام 2023م؛ مما يهدّد بدخول كبرى الاقتصادات العالمية في مرحلة ركود، وبالتالي انخفاض الطلب على النفط، ولذلك كانت هذه الخطوة الاستباقية للحفاظ على استقرار الأسواق، ورغم الخلافات السياسية العميقة بين بعض أعضاء التحالف، والتي تصل أحيانًا حدَّ القطيعة، إلا أن الاتفاق والإجماع الحاصل هو دليل على أن القرار اقتصادي بحت، ولا تدخل فيه أي مكاسب وحسابات سياسية خاصة".