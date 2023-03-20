للكشف والمحاجر وفائض الخامات.. "الصناعة" تصدر 46 رخصة تعدينية

وبيّن التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ507 رخص، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ418 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ369 رخصة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ242 رخصة، ثم منطقة عسير بـ191 رخصة، ثم منطقة تبوك بـ139 رخصة، ثم منطقة القصيم بـ102 رخصة، ثم منطقة حائل بـ68 رخصة، ثم منطقة جازان بـ65 رخصة، ثم منطقة نجران بـ45 رخصة، ثم منطقة الباحة بـ37 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ25 رخصة، ثم منطقة الجوف بـ22 رخصة.