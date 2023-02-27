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ابتسم.. معلمة بإحدى مدارس جدة تفاجئ طلابها بعبارات تحفيزية قبل الاختبارات
لتخفيف التوتر عنهم في بادرة لاقت إعجاب وإشادة كثيرين
فاجأت يوم أمس الأحد إحدى المعلمات بمدرسة للطفولة المبكرة بمدينة جدة، طلاب وطالبات المدرسة، بوضع حلوى وعبارات تحفيز على سيارتها أمام المدرسة تحفيزاً لهم ولإدخال السرور والفرحة عليهم وإزالة التوتر قبل دخول الاختبار النهائي.
وقامت معلمة الصفوف الأولية بمدرسة ابتدائية النعمان بن بشير للطفولة المبكرة التابع لتعليم وسط "بنات" سهام القرباني؛ بوضع حلويات وعبارات تحفيزية جميلة على سيارتها المتوقفة أمام الباب الرئيس للمدرسة لإدخال البهجة والفرحة للطلاب وتخفيف التوتر عليهم قبل دخول الاختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني
وأشاد كثيرٌ من التربويين بالمبادرة التي تعكس مدى حرص المعلم على الاهتمام بالطالب أو الطالبة في شتى المجالات.