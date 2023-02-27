ابتسم.. معلمة بإحدى مدارس جدة تفاجئ طلابها بعبارات تحفيزية قبل الاختبارات

فاجأت يوم أمس الأحد إحدى المعلمات بمدرسة للطفولة المبكرة بمدينة جدة، طلاب وطالبات المدرسة، بوضع حلوى وعبارات تحفيز على سيارتها أمام المدرسة تحفيزاً لهم ولإدخال السرور والفرحة عليهم وإزالة التوتر قبل دخول الاختبار النهائي.