بـ33 شركة.. السعودية تتصدر قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية

وتعد الشركات العائلية السعودية من بين الشركات الرائدة في الشرق الأوسط؛ إذ بدأت معظمها أعمالها كوكالات أو موزعين لشركات عالمية، ونجحت العديد منها في التوسع وتوسيع نطاق أعمالها من خلال إضافة قطاعات جديدة إلى محافظها، والاستثمار في أسواق المال؛ لتحقيق النمو في المنطقة.