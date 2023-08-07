بـ33 شركة.. السعودية تتصدر قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية

تصدَّرت الشركات السعودية قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية" لعام 2023؛ إذ بلغ عددها 33 شركة. ومن بين هذه الشركات تصدرت 4 شركات قائمة العشر الأُوَل، وفقًا لمجلة فوربس الأمريكية.
وجاءت الإمارات في المركز الثاني بواقع 29 شركة، تلتها مصر بـ9 شركات، وقطر بـ8 شركات. وتمثل النساء 4 شركات في قائمة الـ 100.
وتعد الشركات العائلية السعودية من بين الشركات الرائدة في الشرق الأوسط؛ إذ بدأت معظمها أعمالها كوكالات أو موزعين لشركات عالمية، ونجحت العديد منها في التوسع وتوسيع نطاق أعمالها من خلال إضافة قطاعات جديدة إلى محافظها، والاستثمار في أسواق المال؛ لتحقيق النمو في المنطقة.
وقد اتجهت بعض الشركات العائلية إلى استثمار الشركات الناشئة؛ إذ قامت مجموعة منصور ومجموعة عبداللطيف جميل بالاستثمار في الشركات الناشئة العالمية.
وفي عام 2021 احتلت مجموعة تمر حصة أغلبية في شركة Mumzworld للتجارة الإلكترونية في منتجات الأمهات والأطفال.
وفيما يأتي قائمة أقوى 10 شركات عائلية عربية:
1- مجموعة المنصور – مصر.
2- مجموعة الفطيم – الإمارات.
3- شركة العليان المالية – السعودية.
4- الغرير للاستثمار – الإمارات.
5- ماجد الفطيم القابضة – الإمارات.
6- عبداللطيف جميل – السعودية.
7- مجموعة المهيدب – السعودية.
8- سدكو القابضة – السعودية.
9- مجموعة الغرير – الإمارات.
10- الفيصل القابضة – قطر.