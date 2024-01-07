"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة تمتد لمرتفعات مكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي.