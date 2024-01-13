"الأرصاد": رياحٌ مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على تبوك والجوف والشمالية وأمطارٌ خفيفة بجازان وعسير

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط تتحوّل غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحوّل مساءً جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.