"موضي بنت خالد آل سعود": دور "رُفيدة" تلمُّس التحديات الصحية التي تواجه المرأة السعودية

ويتضمن البرنامج العلمي للمنتدى هذا العام سلسلة من المحاضرات التي من شأنها تسليط الضوء على المواضيع التي تدعم السياسات الصحية وتعزّز العافية للمرأة في كافة المراحل العمرية، من عمر المراهقة إلى ما بعد انقطاع الطمث، الأمر الذي يتوافق مع رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز العافية من خلال تطوير الرعاية الصحية، وتعزيز الرياضة والنشاط البدني، والتوعية الصحية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير المعلومات الصحية الموثوقة مما يُسهم في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومتوازن.