"موضي بنت خالد آل سعود": دور "رُفيدة" تلمُّس التحديات الصحية التي تواجه المرأة السعودية

تنظّم جمعية رفيدة لصحة المرأة، بالتعاون مع "هيوستن ميثوديست"، منتدى سياسات صحة المرأة الرابع، بعنوان "العافية قبل التعافي".
ويوفر المنتدى الذي سيُقام بحضور عددٍ من الأمراء وقادة القطاع الصحي والقطاع غير الربحي، السبت المقبل، منصة تفاعلية يقدم من خلالها خبراء "رفيدة" الأبحاث الداعمة لأهم قضايا صحة المرأة وحقوقها الصحية، بهدف توجيه توصيات تدعم أفضل الممارسات الصحية.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية رفيدة لصحة المرأة الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود، أن الجمعية تتطلع لانعقاد منتدى سياسات صحة المرأة في نسخته الرابعة، بالتعاون مع "هيوستن ميثوديست"، التي تمتد شراكتنا معهم لأكثر من 4 سنوات، نتج عنها إطلاق هذا المنتدى النوعيّ، الذي يركّز على "العافية قبل التعافي"، ليواكب رؤية مملكتنا الغالية في تعزيز الصحة والعافية وجودة الحياة.
وأكدت الأميرة موضي أن دور "رُفيدة" كمؤسسة مجتمع مدني هو تلمُّس التحديات الصحية التي تواجه المرأة، للعمل عليها مع الخبراء والشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، لتقديم التوصيات الداعمة لأفضل الممارسات الصحية.
من جهتها، قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية في "هيوستن ميثوديست" لخدمات الرعاية الصحية العالمية "كاثي إيستر"، إن هيوستن ميثوديست تتشرّف بدعم منتدى سياسات صحة المرأة، وجهود الأميرة موضي بنت خالد؛ وجمعية رفيدة، لتمكين المرأة السعودية صحياً.
وأضافت إيستر، تعكس شراكتنا لمنتدى هذا العام، التزامنا في هيوستن ميثوديست لترجمة أفضل الممارسات والمعايير الصحية العالمية إلى المملكة، تماشياً مع أهداف برامج التحول الصحي ضمن رؤية 2030.
وترى إيستر "إن تمكين المرأة السعودية لا يكون فقط من خلال تقديم الرعاية الصحية المناسبة لها فقط، بل أيضاً من خلال دعمهنّ كمقدمات للرعاية الصحية ومساعدتهن على تطوير مهاراتهن القيادية، ليتمكنّ من مواجهة متطلبات القطاع الصحي المستقبلية، وتسخير طاقاتهنّ وجهودهنّ لتحقيق أهداف البرامج الوطنية، وأهداف المؤسسات الصحية".
ويتضمن البرنامج العلمي للمنتدى هذا العام سلسلة من المحاضرات التي من شأنها تسليط الضوء على المواضيع التي تدعم السياسات الصحية وتعزّز العافية للمرأة في كافة المراحل العمرية، من عمر المراهقة إلى ما بعد انقطاع الطمث، الأمر الذي يتوافق مع رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز العافية من خلال تطوير الرعاية الصحية، وتعزيز الرياضة والنشاط البدني، والتوعية الصحية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير المعلومات الصحية الموثوقة مما يُسهم في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومتوازن.
ويختتم منتدى باللقاء السنوي لخريجي برنامج تحول القادة الذي تنظمه هيوستن ميثوديست.
جديرٌ بالذكر، أن هيوستن ميثوديست وجمعية رفيدة جدّدتا مذكرة التفاهم بينهما العام الماضي لمدة 3 سنوات جديدة، والتي تركز على بناء شراكة إستراتيجية بين الجهتين في مجالات الحملات التوعوية في مواضيع صحة المرأة، والتعليم عبر الإنترنت، والمشاركة في المناسبات والأنشطة الاجتماعية والعلمية المتخصصة، فضلاً عن توفير الخبرات العلمية والمؤتمرات وورش عمل الجمعية.