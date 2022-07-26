"المتحد" يفوز بالأسرع.. تميّز هجن المواطنين في أشواط الأمراء والشيوخ

تميّزت هجن المواطنين في الأشواط المفتوحة إلى جانب هجن الأمراء والشيوخ، بختام سباقات المفاريد ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.
وتميّز "المتحد" لعبدالله حمد المخلفي بالفوز في المركز الأول في الشوط المسائي الثاني، وكذلك أفضل توقيت عند 3:02.971 خلال الأشواط الـ 12 للفترة المسائية، وأشار المخلفي أنه سعر سوم "المتحد" ارتفع إلى 700 ألف بعد تحقيقه الانتصار هذا اليوم.
ولفت من جهته، محلل استديو خط النهاية راشد البقمي أن جهوزية أبناء القبائل عادة تكون أكبر في الأشواط التنشيطية على عكس الجاهزية الكبرى لهجن الأمراء والشيوخ في الأشواط الختامية، مشيراً إلى أن الشعارات المشاركة اليوم قوية جداً، سواءً شعار هجن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أو شعار هجن الأمير تركي بن محمد بن فهد أو شعار الشيخ ناصر بن حمد بن خليفة إضافة لشعار هجن السلم، وحققت انتصارات في هذه الأشواط.
وجاءت أول نتائج الفترة المسائية بفوز "الشاهينيه" لهجن سيح السلم بالمركز الأول في الشوط الأول، فيما انتزعتا البكرة "الصميماء" والقعود "نواف" للأمير تركي بن محمد بن فهد المركز الأول في الشوط الثالث والمركز الاول في الشوط المسائي الثاني عشر.
ثم فاز "المهندس" لـ محمد عبدالرحمن الشلوي، بالمركز الأول في الشوط الرابع، ثم "حكايه" لـ مانع فرج آل رزق في المركز الأول بالشوط الخامس، وجاء "سياف" لمشوح عساف العنزي اولاً في الشوط السادس، ثم "تهاني" لـ بشير رغيان البلوي في المركز الأول في الشوط السابع، ثم "حطاب" لمحمد عبدالرحمن الشلوي في المركز الأول في الشوط الثامن، وفازت "مرعبه" لمحمد علي المري بالمركز الأول في الشوط التاسع، وانتزع "جمران" للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف صدارة المركز الأول في الشوط المسائي العاشر، وحلّت "الشاهينيه" لمانع علي الشامسي، في المركز الأول في الشوط الحادي عشر.