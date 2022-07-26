"المتحد" يفوز بالأسرع.. تميّز هجن المواطنين في أشواط الأمراء والشيوخ

ثم فاز "المهندس" لـ محمد عبدالرحمن الشلوي، بالمركز الأول في الشوط الرابع، ثم "حكايه" لـ مانع فرج آل رزق في المركز الأول بالشوط الخامس، وجاء "سياف" لمشوح عساف العنزي اولاً في الشوط السادس، ثم "تهاني" لـ بشير رغيان البلوي في المركز الأول في الشوط السابع، ثم "حطاب" لمحمد عبدالرحمن الشلوي في المركز الأول في الشوط الثامن، وفازت "مرعبه" لمحمد علي المري بالمركز الأول في الشوط التاسع، وانتزع "جمران" للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف صدارة المركز الأول في الشوط المسائي العاشر، وحلّت "الشاهينيه" لمانع علي الشامسي، في المركز الأول في الشوط الحادي عشر.