الصندوق السعودي للتنمية يفتتح مشروع حرم الملك عبدالله الجامعي في باكستان

افتتح الصندوق السعودي للتنمية ممثلًا في مدير عام عمليات آسيا الدكتور سعود بن عايد الشمري، اليوم في جمهورية باكستان الإسلامية، مع رئيس أزاد جامو وكشمير سلطان محمود شودري مشروع حرم الملك عبدالله الجامعي في جامعة أزاد جامو وكشمير، الذي يموّله الصندوق السعودي للتنمية من خلال منحة مقدمة من المملكة بقيمة 90 مليون دولار، بحضور رئيس هيئة التعليم العالي الباكستانية الدكتور مختار أحمد، ونائب رئيس جامعة أزاد جامو وكشمير الدكتور محمد كليم عباسي، وعدد من مسؤولي سفارة المملكة لدى باكستان، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
وتضمّن المشروع إعادة تشييد بعض المباني بالجامعة، وتطوير بنيتها التحتية بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 365 ألف متر مربع، إذ يشمل الحرم 15 كلية في تخصصات مختلفة في العلوم والهندسة والفنون والاقتصاد واللغات والدراسات الإسلامية والقانون، فضلًا عن إنشاء 6 مبانٍ سكنية للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى بناء 6 مرافق مساعدة تشمل قاعة المناسبات والجامع الكبير والخدمات الأساسية.
ويهدف إلى المساعدة في تطوير الجامعة وتوسعتها لمواكبة النمو المتزايد على طلب الالتحاق بالجامعة للطلبة والطالبات، بالإضافة إلى توفير الأجهزة والأثاث للمعامل الفنية والفصول والأقسام الإدارية، كما يستفيد من المشروع أكثر من 10 آلاف مستفيد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، ويُعد حرم الملك عبدالله الجامعي أحد المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثّلة في التعليم الجيّد والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى مدن ومجتمعات محلية مستدامة في جمهورية باكستان الإسلامية.
يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يولي اهتمامًا بالغًا بدعم قطاع البنية التحتية والقطاعات الحيوية في جمهورية باكستان الإسلامية، إذ قدّم الصندوق منذ عام 1976م في باكستان، 18 قرضًا تنمويًا ميسّرًا لتمويل 16 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في مختلف مناطق باكستان، بقيمة تقدّر بنحو 1.1 مليار دولار.
فيما قدّمت المملكة، العديد من المنح الكريمة من خلال الصندوق، بقيمة تقدّر بحوالي 500 مليون دولار نُفّذ من خلالها 23 مشروعًا تنمويًا، فضلًا عن الودائع لدعم ميزانية باكستان بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل المشتقات النفطية بقيمة 5.44 مليارات دولار، ويأتي ذلك الدعم للإسهام في تعزيز أُطر التنمية للوصول إلى النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في باكستان.