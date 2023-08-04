الصندوق السعودي للتنمية يفتتح مشروع حرم الملك عبدالله الجامعي في باكستان

افتتح الصندوق السعودي للتنمية ممثلًا في مدير عام عمليات آسيا الدكتور سعود بن عايد الشمري، اليوم في جمهورية باكستان الإسلامية، مع رئيس أزاد جامو وكشمير سلطان محمود شودري مشروع حرم الملك عبدالله الجامعي في جامعة أزاد جامو وكشمير، الذي يموّله الصندوق السعودي للتنمية من خلال منحة مقدمة من المملكة بقيمة 90 مليون دولار، بحضور رئيس هيئة التعليم العالي الباكستانية الدكتور مختار أحمد، ونائب رئيس جامعة أزاد جامو وكشمير الدكتور محمد كليم عباسي، وعدد من مسؤولي سفارة المملكة لدى باكستان، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.