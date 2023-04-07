مبادرات "التحول الوطني" تسهم في إطلاق 921 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن برنامج التحول الوطني لعام 2022 الذي استعرض أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاعات البيئة والمياه والزراعة على الصعيدين الوطني والعالمي، ففي قطاع الزراعة، حصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022، لفئة الزراعة الرقمية والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة "نما"، من بين أكثر من 940 مشروعًا منافسًا من 109 دول مختلفة حول العالم.