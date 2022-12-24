تهالكها ضاعف سعر نقل المياه وأعاق العلاج.. شاهد ما آلت إليه عقبة "طلان"!

يحلم أهالي جبل طلان، بمحافظة الدائر بني مالك- شرقي جازان، بصيانة طريقهم الذي لطالما كان عائقًا أمام توافر الخدمات الرئيسة، كالعلاج، وصهاريج مياه الشرب التي تضاعف سعر توصيلها بسبب صعوبة الطريق.
ووثّقت عدسة "سبق"، كيف أصبحت "عقبة السرو" بطريق "طلان" متهالكة وتفتقد الصيانة والتعبيد، وتزداد صعوبتها مع الأمطار التي تهطل على المنطقة بين الحين والآخر، بل إن كثيرًا من الأهالي يستنجدون بمَن يملك سيارة دفع رباعي لتوصيلهم إلى المستشفى عند الحاجة إلى العلاج.
وناشد الأهالي، عبر "سبق"، إيجاد حل جذري من مسؤولي المنطقة لهذا الطريق، الذي يعد شريانًا رئيسًا يربطهم بالخدمات، وتنقطع مصالحهم بانقطاعه.