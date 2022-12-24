تهالكها ضاعف سعر نقل المياه وأعاق العلاج.. شاهد ما آلت إليه عقبة "طلان"!

ووثّقت عدسة "سبق"، كيف أصبحت "عقبة السرو" بطريق "طلان" متهالكة وتفتقد الصيانة والتعبيد، وتزداد صعوبتها مع الأمطار التي تهطل على المنطقة بين الحين والآخر، بل إن كثيرًا من الأهالي يستنجدون بمَن يملك سيارة دفع رباعي لتوصيلهم إلى المستشفى عند الحاجة إلى العلاج.