جامعة الملك خالد تُطلق "مدرسة الذكاء الاصطناعي الصيفية" بحضور نخبة من المتخصصين

وتستمر فعاليات مدرسة الذكاء الاصطناعي الصيفية غدًا الاثنين ببرنامج متنوع، يشمل عددًا من الورش المتقدمة، من بينها ورشة "استخدام الشبكات العصبية لتعلم قواعد الصوتيات العربية"، التي ستركز على كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين معالجة اللغات الطبيعية باللغة العربية. كما سيتم تقديم ورشة "تشخيص أعراض الباركنسون المبكر باستخدام التعلم العميق"، التي ستستعرض تقنيات مبتكرة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات التشخيص الطبي. ومن المتوقع أن يشهد يوم الاثنين أيضًا جلسات تفاعلية بين المشاركين، تتيح لهم الفرصة لمناقشة وتبادل الأفكار حول أحدث الابتكارات والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي.