"السديس" يدشن حساب الشؤون الدينية بالحرمين على منصة "X"

وأردف بقوله: "إن الرئاسة هدفها إثراء التجربة الدينية وتعظيم الدروس العلمية في الحرمين بتسخير التقنية، واستشعارًا لما جعله الله لهما من قيمة كبرى ومكانة عظمى في قلوب الأمة الإسلامية".