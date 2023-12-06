المملكة تنضمّ لـ"ميثاق الرصد الفضائي للمناخ" لمواجهة التداعيات ولترسيخ الاستدامة وخدمة البشرية

وأشار إلى أن انضمام الوكالة للميثاق الذي يتضمن 26 دولة أخرى سيسهم في إيجاد حلول ذات أثر إيجابي للتحديات المناخية خاصة وأنها ستحرص على توظيف إمكاناتها التقنية والبشرية من أجل ترسيخ الاستدامة، وخدمة البشرية، إضافة إلى رفع جودة الحياة على الأرض، علمًا بأن هذا الإعلان يأتي امتدادًا لتوقيع المملكة في أكتوبر من العام الجاري على البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ.