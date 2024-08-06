"الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 46 ْمئوية و"السودة" الأدنى

وتابع "الأرصاد"، أنه لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.