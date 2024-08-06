"الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 46 ْمئوية و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وأوضح المركز أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 46 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 45 ْمئوية في الدمام والصمان، و44 درجة في وادي الدواسر وشرورة وحفر الباطن والدهناء، و43 ْمئوية في التنهات.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها الباحة وأبها 17 درجة، والطائف والقريات 21 ْمئوية.
وتابع "الأرصاد"، أنه لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.